"В восторге": Жена сделала Стасу Михайлову жгучий подарок на 23 Февраля

Подарок Стасу Михайлову от жены на 23 Февраля. Видео © inamikhaylova

Жена певца Стаса Михайлова на 23 Февраля сделала ему необычный подарок: танец живота в исполнении девушки восточных кровей. Видео с демонстрацией подарка она поделилась на своей странице в "Инстаграме".

Семья певца сейчас отдыхает в Дубае, поэтому проблем с поиском исполнительницы не возникло. Стас Михайлов остался в восторге от подобного презента и начал требовать подобного шоу каждый день.

"Супер! И так прошу каждый день! Каждый день 23 Февраля", — выразил свой восторг Михайлов.

Подписчики Инны похвалили её за находчивость, а также за уверенность в себе. По их мнению, не каждая женщина способна сделать такой жгучий подарок любимому.

Ранее жена основателя группы "Дюна" Наталья Сенчукова рассказала, почему не дарит мужу подарков на День защитника Отечества.

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