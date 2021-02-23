Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"В восторге": Жена сделала Стасу Михайлову жгучий подарок на 23 Февраля

Артист потребовал, чтобы это стало ежегодной традицией.

23 февраля 2021, 18:59

Подарок Стасу Михайлову от жены на 23 Февраля. Видео © inamikhaylova

Жена певца Стаса Михайлова на 23 Февраля сделала ему необычный подарок: танец живота в исполнении девушки восточных кровей. Видео с демонстрацией подарка она поделилась на своей странице в "Инстаграме".

Семья певца сейчас отдыхает в Дубае, поэтому проблем с поиском исполнительницы не возникло. Стас Михайлов остался в восторге от подобного презента и начал требовать подобного шоу каждый день.

"Супер! И так прошу каждый день! Каждый день 23 Февраля", — выразил свой восторг Михайлов.

Александр Скляр назвал Стаса Михайлова упырём за слова о заработке артистов

Александр Скляр назвал Стаса Михайлова упырём за слова о заработке артистов

Подписчики Инны похвалили её за находчивость, а также за уверенность в себе. По их мнению, не каждая женщина способна сделать такой жгучий подарок любимому.

Ранее жена основателя группы "Дюна" Наталья Сенчукова рассказала, почему не дарит мужу подарков на День защитника Отечества.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стас Михайлов ради объятий с Лукашенко прервал выступление и вышел под дождь — видео

12 июля, 14:28

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества — видео

сегодня в 18:44

Садальский показал картины Андрея Мягкова

сегодня в 18:00

"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео

сегодня в 19:19

Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

сегодня в 19:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1