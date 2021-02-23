"В восторге": Жена сделала Стасу Михайлову жгучий подарок на 23 Февраля
Артист потребовал, чтобы это стало ежегодной традицией.
Подарок Стасу Михайлову от жены на 23 Февраля. Видео © inamikhaylova
Жена певца Стаса Михайлова на 23 Февраля сделала ему необычный подарок: танец живота в исполнении девушки восточных кровей. Видео с демонстрацией подарка она поделилась на своей странице в "Инстаграме".
Семья певца сейчас отдыхает в Дубае, поэтому проблем с поиском исполнительницы не возникло. Стас Михайлов остался в восторге от подобного презента и начал требовать подобного шоу каждый день.
"Супер! И так прошу каждый день! Каждый день 23 Февраля", — выразил свой восторг Михайлов.
Подписчики Инны похвалили её за находчивость, а также за уверенность в себе. По их мнению, не каждая женщина способна сделать такой жгучий подарок любимому.
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