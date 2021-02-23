В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества — видео
Около 10 тысяч залпов было сделано с трёх площадок.
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Видео © VK / Москва Online
В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Залпы из 78 самоходных установок и артиллерийских орудий взмыли в воздух на Лужнецкой набережной, в Парке Победы, на ВДНХ и Поклонной горе.
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Зрелище началось в 21 час 23 Февраля и продолжалось 10 минут. За это время было сделано около 10 тысяч залпов.
Ранее президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
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