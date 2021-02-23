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В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества — видео

Около 10 тысяч залпов было сделано с трёх площадок.

23 февраля 2021, 18:44

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Видео © VK / Москва Online

В Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Залпы из 78 самоходных установок и артиллерийских орудий взмыли в воздух на Лужнецкой набережной, в Парке Победы, на ВДНХ и Поклонной горе.

"Волевые, отважные и сильные духом": Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

"Волевые, отважные и сильные духом": Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества

Зрелище началось в 21 час 23 Февраля и продолжалось 10 минут. За это время было сделано около 10 тысяч залпов.

Ранее президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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