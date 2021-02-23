СМИ: Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании

Французскому актёру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Об этом сообщает французское агентство France-Presse.

"Актёру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании — источник в суде", — говорится в твиттере агентства.

Отмечается, что истцом выступает молодая актриса. По её словам, Депардье домогался и изнасиловал её в 2018 году. Тогда следствие не нашло доказательств причастности актёра, а сам он все обвинения отрицал. В результате следственные действия были прекращены.

Напомним, дело против Депардье закрыли в начале июня 2019 года. При этом подавшая иск девушка утверждала, что дважды подверглась сексуальным домогательствам со стороны актёра в его парижском доме во время "неформальной репетиции пьесы".

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