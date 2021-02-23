Aurus Senat из первой партии резко подорожали

В первой партии автомобиль Aurus Senat будет продаваться по цене 22 миллиона рублей. Это будет дорогая версия, которая отличается от базовой стоимостью ₽18 млн. Об этом сообщили на официальной VK-странице бренда.

В публикации отмечается, что такие меры соответствуют мировой практике. Первые клиенты ознакомятся с версией Aurus так называемого высокого уровня опционального исполнения.

Компания планирует выпускать автомобиль в разных комплектациях. Но финальная стоимость машин будет корректироваться ближе к моменту старта приёма заказов.

"Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля", — отметили в Aurus.

Ранее в Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant.

Авторы