Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Aurus Senat из первой партии резко подорожали

Производители объясняют это международной практикой.

23 февраля 2021, 18:22
<p>Автомобиль Aurus Senat. Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-170449707_457240335" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AURUS Russia</a></p>

Автомобиль Aurus Senat. Фото © VK / AURUS Russia

В первой партии автомобиль Aurus Senat будет продаваться по цене 22 миллиона рублей. Это будет дорогая версия, которая отличается от базовой стоимостью ₽18 млн. Об этом сообщили на официальной VK-странице бренда.

В публикации отмечается, что такие меры соответствуют мировой практике. Первые клиенты ознакомятся с версией Aurus так называемого высокого уровня опционального исполнения.

Компания планирует выпускать автомобиль в разных комплектациях. Но финальная стоимость машин будет корректироваться ближе к моменту старта приёма заказов.

"Мы предлагаем нашим клиентам заключать предварительные договоры по стоимости 22 миллиона рублей. Это ориентировочная стоимость, за более детальной информацией стоит обращаться в отдел продаж Aurus, специалисты сориентируют по финальной цене, учитывая индивидуальные пожелания в комплектации автомобиля", — отметили в Aurus.

Безопасность, представительность и комфорт. Опубликован рейтинг автомобилей мировых лидеров

Безопасность, представительность и комфорт. Опубликован рейтинг автомобилей мировых лидеров

Ранее в Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant

26 июля, 12:20

Москвичам посоветовали проверить аккумуляторы в машинах перед сильнейшими морозами

вчера в 14:33

Tesla с буквой Ё: почему "Ё-мобиль" никуда не поехал и зачем этот проект купил Сбер

вчера в 11:00

"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео

сегодня в 19:19

Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

сегодня в 19:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1