WP: Администрация Байдена готовит санкции против России за кибератаки на США

Речь идёт о так называемой операции SolarWinds, в ходе которой, как говорится в статье, были взломаны сети правительственных учреждений. Отмечается, что Кремль долгие годы якобы "использовал киберпространство для осуществления ряда действий, враждебных интересам США и их союзников". В частности речь идёт о вмешательстве в выборы и шпионаже за исследованиями, посвящёнными борьбе с коронавирусом, в том числе разработке вакцины. Кроме того, новые санкции также связаны с делом Алексея Навального, утверждают авторы материала.