WP: Администрация Байдена готовит санкции против России за кибератаки на США
Кроме того, ограничительные меры будут якобы связаны с делом Навального.
Фото © ТАСС / Zuma
Администрация президента США Джо Байдена намерена ввести против России ряд санкций за якобы имевшую место масштабную кибератаку на компьютерную сеть властей Соединённых Штатов. Об этом сообщает The Washington Post.
Речь идёт о так называемой операции SolarWinds, в ходе которой, как говорится в статье, были взломаны сети правительственных учреждений. Отмечается, что Кремль долгие годы якобы "использовал киберпространство для осуществления ряда действий, враждебных интересам США и их союзников". В частности речь идёт о вмешательстве в выборы и шпионаже за исследованиями, посвящёнными борьбе с коронавирусом, в том числе разработке вакцины. Кроме того, новые санкции также связаны с делом Алексея Навального, утверждают авторы материала.
Параллельно с этим в США продолжают искать возможности для новых санкций против "Северного потока — 2". Ранее там признали, что выступают против его строительства только из-за геополитики. А затяжные решения администрации президента США начали вызывать беспокойство у противников России, которые считают, что Джо Байден не готов принять решительные меры для остановки проекта в ущерб Германии.
Выбор редакции
Twitter заблокировал 100 "связанных с Россией" аккаунтов
В США заявили, что продолжат искать возможности для новых санкций против "Северного потока — 2"
Захарова обвинила США в подрыве базовых принципов свободной торговли и конкуренции
"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео
Правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"
Комментариев: 0