Меркель заявила о третьей волне пандемии коронавируса в Германии
Тем не менее она настаивает на постепенной отмене противоковидных мер.
Фото © ТАСС / EPA / Sean Gallup
Германия столкнулась уже с третьей волной пандемии. Такое мнение высказала канцлер страны Ангела Меркель во время заседания фракции ХДС / ХСС в бундестаге.
"Мы не можем скрывать того факта, что сейчас имеем дело с третьей волной", — приводит её слова телеканал RTL.
Несмотря на это, по её мнению, необходимо продолжить работу над стратегией постепенной отмены действующих карантинных мер, что она и делегировала рабочей группе под руководством главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна.
Глава ФРГ также подчеркнула, что необходимо соблюдать чёткий порядок в отмене данных мер. Она считает, что для экономики страны наиболее благоприятным будет сценарий, в котором откроются сначала магазины, затем рестораны, а только потом отели.
Ранее Лайф рассказывал, что ряд немецких пивоваренных компаний оказались на грани разорения из-за коронавируса.
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