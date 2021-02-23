Учёные выяснили, что первая смерть от ковида в Европе была не во Франции
Тогда случай списали на обычную пневмонию.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сербские учёные представили доказательства того, что первая смерть от коронавируса в Европе была на десять дней раньше, чем считалось официально. Если ранее первый летальный исход от CoViD-19 датировался 15 февраля 2020 года во Франции, то теперь появились данные о том, что это произошло 5 февраля в Белграде.
По данным учёных Белградского университета, в начале февраля в одну из городских больниц поступил 56-летний строитель с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и высокую температуру. Известно, что незадолго до болезни он не выезжал за пределы Сербии. Через несколько часов после подключения к аппарату ИВЛ мужчина скончался. Тогда смерть списали на обычную пневмонию, поскольку первый официально зарегистрированный случай заражения в стране был зафиксирован лишь 6 марта.
"Это первая смерть в Европе, которая, что доказано при помощи патогистологических и молекулярных анализов после смерти, была вызвана CoViD-19", — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Medicine.
Из-за открытия учёных можно говорить о том, что коронавирус, вероятно, распространялся по Европе гораздо быстрее, чем считалось. Кроме того, считают специалисты, ковид мог быть причиной неизвестной пневмонии, о которой сообщалось в начале прошлого года в европейских странах.
Тем временем несколько дней назад число заразившихся коронавирусом по всему миру достигло 110 миллионов человек.
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