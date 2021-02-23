В Греции столкнулись с серьёзными осложнениями после прививок от ковида западными вакцинами

В Греции столкнулись с серьёзными осложнениями у пациентов после прививок от коронавируса вакцинами компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом рассказала на брифинге глава Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

"Было пять случаев серьёзных побочных действий, связанных с анафилактической реакцией, их эффективно вылечили. И ещё один случай, по которому нет окончательной документации по его связи с вакцинацией", — сообщила Теодориду.

Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в Греции 27 декабря. Прививки от ковида уже сделали 730 тыс. человек. В Минздраве отметили, что последние недели страна держится на четвёртом месте по ежедневному количеству прививок в ЕС.

Ранее Лайф сообщал, что в Швейцарии после прививки от ковида умерло пять человек.

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