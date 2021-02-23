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Категорий: 18

В Германии резко потеплело сразу на 40 градусов

Такое произошло впервые с 1880 года.

23 февраля 2021, 18:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Германии зафиксировали рекордный скачок температуры воздуха за неделю: колебание в ряде районов страны составило более 40 градусов. Об этом сообщила во вторник местная метеослужба Wetterdienst.

14 февраля столбики в Гёттингене термометра опустились до минус 23,8 градуса по Цельсию, а уже 21 февраля воздух прогрелся до плюс 18,1 градуса. То есть рост в течение недели составил 41,9 градуса, что является рекордом. Прежний был установлен в мае 1880 года, когда в течение семи дней повышение температуры составило 41 градус.

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В столице Германии также наблюдается аномальное потепление: столбики термометров в Берлине показывают невиданные ранее в это время года 18 градусов тепла. И это при том, что всего неделю назад на улицах города лежал снег.

Ранее из-за аномальной погоды льдом сковало Ниагарский водопад.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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