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Ниагарский водопад сковало льдом — видео

Поток туристов туда растёт, несмотря на морозную погоду.

23 февраля 2021, 16:01

Из-за обрушившихся на североамериканский континент морозов на границе США и Канады частично замёрз Ниагарский водопад. Вода устремилась вниз по узким протокам мимо ледяных скал. Американцы спешат запечатлеть на видео уникальное природное явление.

В солнечные дни водопад начинает не только блестеть и искриться из-за обилия льда, но у его подножья также образуется радуга.

Отметим, в последний раз так сильно Ниагарский водопад замерзал в 2019 году.

Зимняя сказка в горах. В Крыму замёрз самый высокий водопад

Зимняя сказка в горах. В Крыму замёрз самый высокий водопад

Ранее Лайф публиковал видео из Одессы, где из-за резкого похолодания "закипело" море.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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