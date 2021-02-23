В Сочи сноубордисты спасли лыжника, который рухнул в яму с водой и сломал руки
Экстремала достали, согрели и передали спасателям.
В Сочи сноубордисты спасли лыжника, который рухнул в яму с водой и сломал руки. Видео предоставлено Лайфу
В Сочи сноубордисты спасли лыжника, который провалился в огромную яму посреди несанкционированной трассы на Красной Поляне. Спасение попало на камеру одного из главных участников операции.
На кадрах видно, что мужчина на огромной скорости влетает в яму и скрывается в ней с головой. Позже становится ясно, что в образовавшейся на склоне дыре течёт река. Лыжник оказался в холодной воде. Ситуацию осложняло и то, что у парня оказались сломаны обе руки и нога. Причём один из переломов — открытый.
Совместными усилиями очевидцы вытащили экстремала на поверхность, вызвали спасателей и укутали бедолагу в тёплую одежду, поскольку его вещи были сырыми. Когда самое страшное миновало, лыжник начал отшучиваться и попросил передать друзьям, что на обед он не приедет. Теперь парню предстоит пройти долгий курс реабилитации, а также купить новые лыжи, поскольку свои он оставил в яме.
Главный спаситель — Рубен Диланян, на чьём снаряжении была закреплена камера, оказался спортивным инструктором, благодаря чему, вероятно, лыжника удалось спасти быстро и с минимальными последствиями. Рубен рассказал Лайфу, что хоть трасса и неофициальная, но экстремалы всё равно часто там катаются. Как правило, всех их предупреждают об опасностях спуска по таким склонам, однако произошедшее показало, что это не всегда помогает.
Ранее Лайф рассказывал, что в Абинском районе Краснодарского края полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего мужчину.
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