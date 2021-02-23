Получил гарантии: На Украине назвали причины резкой смены курса Зеленского
Мотивов у президента могло быть много, но самый серьёзный из них — определённые гарантии от Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Официальный сайт президента Украины
Украинский политолог Андрей Золотарёв объяснил причины резкой смены курса лидера Незалежной Владимира Зеленского, которая теперь выражается в введении санкций против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе в отношении главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Главу государства, по его мнению, могли сподвигнуть к таким действиям "гарантии" от США.
Ещё одна вероятная причина резкой смены курса — появление слухов о надвигающемся "тарифном Майдане", который может лишить Зеленского президентского кресла. Мог сказаться на действиях украинского лидера также стремительный рост рейтинга партии Медведчука и перемещение "Слуги народа" на третье-четвёртое место. Золотарёв полагает, что было и "нечто более серьёзное".
"Очевидно, смелость Зеленского объясняется тем, что он получил определённые гарантии от Запада. Иначе на подобный авантюрный шаг он бы не пошёл", — отметил политолог в статье для "Главреда".
По его мнению, в истории с Медведчуком мог сыграть свою роль личностный момент. Несмотря на амплуа "бубочки", Зеленский решителен и авторитарен, пояснил Золотарёв.
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Напомним, ранее на Украине ввели санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали это спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры коснулись 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
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