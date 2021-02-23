У берегов Кубани после экстренной эвакуации моряков устранили крен судна April

В Краснодарском крае специалисты устранили крен на судне April, с которого ранее были эвакуированы часть экипажа и один погибший моряк. Как сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко, корабль в настоящее время находится на якорной стоянке у берегов Кубани. После всех осмотров судна его могут отправить в порт приписки.

"Был крен 4–5 градусов, произвели вентиляцию, осмотрели состояние танков, перекачали топливно-расходную цистерну, уже опустевшую, выровняли балластные цистерны. Крена теперь нет, поступления воды нет, повреждений или деформации корпуса нет, состояние штатное", — сказал ТАСС Кравченко.

Представитель ведомства добавил, что погода в районе нахождения корабля сейчас улучшилась: высота волны — 0,7 м, ветер — 7–8 м/с.

Как сообщал Лайф, экипаж панамского судна April подал сигнал SOS при прохождении Керченского пролива. На борту у нескольких моряков появились симптомы острого пищевого отравления. Однако из-за шторма оперативно эвакуировать людей с судна не удалось. Позднее один из членов экипажа скончался.

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