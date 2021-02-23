"Ночные волки" поздравили с 23 Февраля ветерана, которого оклеветал Навальный

"Ночные волки" поздравили с 23 Февраля Игната Артёменко. Видео © LIFE

Байкеры клуба "Ночные волки" поздравили с Днём защитника Отечества ветерана ВОВ Игната Артёменко, которого оклеветал Алексей Навальный. У его дома в Москве проехала колонна мотоциклов и военной техники с наклейками с надписью #ямыигнат.

"Очень хотим пожелать, чтобы Господь уберёг Вас от встреч с подлецами, которые, прикрываясь добром, творят зло и из-за которых всей стране стыдно смотреть Вам в глаза", — сказал Игнату Сергеевичу лидер "Волков" Александр Залдостанов.

По его словам, байкеры устроили мотозаезды в честь Артёменко по всей России и даже Белоруссии. "Хирург" показал ветерану, как "Волки" проехали по местам боевого пути 810-го партизанского полка, в котором воевал Игнат Сергеевич.

Напомним, ранее Алексей Навальный в одном из своих роликов назвал ветерана ВОВ Игната Артёменко предателем. На это обратили внимание правоохранительные органы, и в начале февраля состоялось первое заседание суда по делу о клевете. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании прокурор призвал суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был оштрафован на 850 тысяч рублей.

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