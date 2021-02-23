Украинка попыталась сократить путь и едва не погибла под огромной глыбой льда – видео
Рабочие расчищали крыши домов от снега и сосулек, поэтому призвали не подходить близко к местам работ.
Снежная глыба едва не убила украинку. Видео © Патрульная полиция Киева
Жительница Киева решила сократить путь — проскочить под оградительными лентами, установленными снегоуборщиками, — и едва не погибла. В этот момент огромная глыба льда с крыши дома рухнула прямо на голову женщине.
Инцидент произошёл на улице Прорезной. В патрульной полиции Киева сообщили, что потерпевшей 58 лет. Женщина доставлена в больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча".
Случаи падения снежных глыб на людей, к сожалению, нередки этой зимой. Так, например, недавно в Новосибирске огромные куски льда рухнули на припаркованный автомобиль, в котором находились люди. А жительница Пензы едва не погибла при падении крупной глыбы.
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