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Украинка попыталась сократить путь и едва не погибла под огромной глыбой льда – видео

Рабочие расчищали крыши домов от снега и сосулек, поэтому призвали не подходить близко к местам работ.

23 февраля 2021, 14:16

Снежная глыба едва не убила украинку. Видео © Патрульная полиция Киева

Жительница Киева решила сократить путь — проскочить под оградительными лентами, установленными снегоуборщиками, — и едва не погибла. В этот момент огромная глыба льда с крыши дома рухнула прямо на голову женщине.

Инцидент произошёл на улице Прорезной. В патрульной полиции Киева сообщили, что потерпевшей 58 лет. Женщина доставлена в больницу с диагнозом "ушиб поясничного отдела позвоночника и ушиб правого плеча".

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Случаи падения снежных глыб на людей, к сожалению, нередки этой зимой. Так, например, недавно в Новосибирске огромные куски льда рухнули на припаркованный автомобиль, в котором находились люди. А жительница Пензы едва не погибла при падении крупной глыбы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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