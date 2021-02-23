Капитан "Ростова" Роман Ерёменко покинул команду

Капитан футбольного клуба "Ростов" 33-летний Роман Ерёменко возвращается в Финляндию. Контракт с игроком досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте команды. Как уточнил сам спортсмен, одной из причин его ухода стали семейные обстоятельства.

"После нашей встречи с Романом Ерёменко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее двери нашего клуба всегда открыты для Ромы и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман — яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внёс очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба", — заявил президент клуба Арташес Арутюнянц.

Роман Ерёменко пояснил, что ещё при переходе в клуб обговаривал с руководством возможность досрочного расторжения контракта. Спортсмен благодарен, что ему пошли навстречу, а также поблагодарил всю команду, её персонал и болельщиков "Ростова" за поддержку.

"Спасибо партнёрам по команде, медицинскому и обслуживающему персоналу, работникам базы. Мы многое прошли вместе, и это останется со мной навсегда. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков ФК "Ростов" за их сумасшедшую поддержку и преданность команде. <...> Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать "Ростову" удачи во всём", — заявил футболист.

Отметим, в составе клуба Роман провёл 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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