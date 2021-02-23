Игроки и тренер "Зенита-2" спасли человека из горящего здания

Футбольный клуб "Зенит-2" Владислава Радимова уже месяц тренируется в Турции для подготовки к старту сезона в ПФЛ. Крайний защитник питерцев Ислам Жилов, фланговый полузащитник Никита Симдянкин и 28-летний испанский тренер по физподготовке Луис Анула проявили себя не только на поле, но и стали местными героями после спасения мужчины из пожара.

Игроки проводили беговые упражнения на поле под руководством Луиса, когда услышали из близстоящего здания крики о помощи. Сначала тренер отправился проверить, в чём же дело, а за ним подтянулись и футболисты. Оказалось, что в подвальном помещении вспыхнул огонь, а находившийся внутри мужчина уже не мог самостоятельно выбраться наружу.

"Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую. Сейчас пострадавший пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в команде.

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