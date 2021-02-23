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Игроки и тренер "Зенита-2" спасли человека из горящего здания

Инцидент произошёл во время их тренировки в турецком Белеке.

23 февраля 2021, 13:42
<p>Никита Симдянкин, Луис Анула и Ислам Жилов (слева направо). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLl5nPVnqpp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит-2"</a></p>

Никита Симдянкин, Луис Анула и Ислам Жилов (слева направо). Фото © Instagram / ФК "Зенит-2"

Футбольный клуб "Зенит-2" Владислава Радимова уже месяц тренируется в Турции для подготовки к старту сезона в ПФЛ. Крайний защитник питерцев Ислам Жилов, фланговый полузащитник Никита Симдянкин и 28-летний испанский тренер по физподготовке Луис Анула проявили себя не только на поле, но и стали местными героями после спасения мужчины из пожара.

Игроки проводили беговые упражнения на поле под руководством Луиса, когда услышали из близстоящего здания крики о помощи. Сначала тренер отправился проверить, в чём же дело, а за ним подтянулись и футболисты. Оказалось, что в подвальном помещении вспыхнул огонь, а находившийся внутри мужчина уже не мог самостоятельно выбраться наружу.

"Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую. Сейчас пострадавший пришёл в себя, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в команде.

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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