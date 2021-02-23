Падение чёрного ястреба: россиянин в День защитника Отечества сломал свой половой орган

Переломом гениталий закончилось чересчур интенсивное поздравление с Днём защитника Отечества для 38-летнего москвича. Об этом курьёзном случае сообщает МК.

Желая сделать своему мужчине к празднику приятный сюрприз, сожительница решила порадовать его в сексуальном плане. Однако вместо ожидаемого блаженства мужчина вдруг почувствовал резкую боль и до прибытия скорой наблюдал, как его мужское достоинство стремительно синеет и опухает.

"Это был традиционный секс, которым мы занимались не в первый раз. Ничего необычного. А одно неловкое движение — и перелом. Дожили до почти сорока лет и не знали, что так бывает. Поздравила с праздником, называется", — корит себя расстроенная женщина.

Сначала несчастный пытался обойтись подручными средствами (прикладываем льда к больной точке), но эффекта не было и он всё же решил обратиться к медикам. После того как его доставили в больницу и осмотрели, хирурги вынесли приговор — необходима операция.

В интимной зоне пострадавшему будет остановлено внутреннее кровотечение, убрана гематома и восстановлена целостность тканей. Сообщается, что восстановительный период продлится от недели до месяца.

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