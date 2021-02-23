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Вождь племени чироки потребовал сменить название внедорожника Jeep

По его мнению, автомобильная компания наживается на коренных американцах.

23 февраля 2021, 14:30
<p>Фото © Joe Raedle / Getty Images</p>

Фото © Joe Raedle / Getty Images

В прямом эфире телеканала CNN вождь индейцев чироки Чак Хоскин – младший призвал марку автомобилей Jeep отказаться от использования наименования его народа в названиях ряда машин — Cherokee и Grand Cherokee.

Jeep, по мнению вождя, наживается на коренных американцах и связывает их название с собственным брендом. Также Хоскин-младший обратился к американским компаниям и спортивным командам, чтобы они перестали использовать любую атрибутику индейцев, в том числе при изготовлении вещей на продажу.

В "Джипе" прокомментировали это заявление, отметив, что компания тщательно оберегает названия автомобилей, чтобы помнить и прославлять доброе имя индейцев. Там настроены на конструктивный диалог с вождём чироки.

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Напомним, что команда по американскому футболу Washington Redskins ранее сменила своё название на Washington Football Team. Redskins переводится как "краснокожие", что теперь также оскорбляет коренных американцев.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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