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Полуголый тиктокер сплясал на братской могиле у монумента Родины-матери

Сам молодой человек теперь заявляет, что его подставили.

23 февраля 2021, 14:40

У подножия монумента Родины-матери, на братской могиле на Мамаевом кургане, сплясал полуголый 20-летний работник банка, блогер и экс-кандидат в депутаты Кирилл Ежов. Об этом сообщает "Волгоград онлайн".

Судя по видео, оно было снято на склоне напротив храма Всех Святых у малой братской могилы, где захоронено около 1500 защитников Сталинграда. Но и склон, на котором кривляется блогер, является большой братской могилой на Мамаевом кургане. Там даже установлены поясняющие таблички: "По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек".

Однако блогер утверждает, что задний фон на видео наложен недоброжелателем, а сам ролик был снят с другим задним планом.

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В Красном Селе школьники затушили Вечный огонь снегом — видео

"На ролике я, но задний фон вообще не мой, я там не снимал ничего. В моём тиктоке этого видео нет. Я подозреваю, кто мог скинуть его в вашу редакцию. У меня есть один подписчик, он психически невменяем. Я на неделе напишу на него заявление, потому что он пять месяцев за мной следит и не даёт мне покоя", — заявил молодой человек.

Напомним, что недавно под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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