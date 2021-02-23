Полуголый тиктокер сплясал на братской могиле у монумента Родины-матери
Сам молодой человек теперь заявляет, что его подставили.
У подножия монумента Родины-матери, на братской могиле на Мамаевом кургане, сплясал полуголый 20-летний работник банка, блогер и экс-кандидат в депутаты Кирилл Ежов. Об этом сообщает "Волгоград онлайн".
Судя по видео, оно было снято на склоне напротив храма Всех Святых у малой братской могилы, где захоронено около 1500 защитников Сталинграда. Но и склон, на котором кривляется блогер, является большой братской могилой на Мамаевом кургане. Там даже установлены поясняющие таблички: "По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек".
Однако блогер утверждает, что задний фон на видео наложен недоброжелателем, а сам ролик был снят с другим задним планом.
"На ролике я, но задний фон вообще не мой, я там не снимал ничего. В моём тиктоке этого видео нет. Я подозреваю, кто мог скинуть его в вашу редакцию. У меня есть один подписчик, он психически невменяем. Я на неделе напишу на него заявление, потому что он пять месяцев за мной следит и не даёт мне покоя", — заявил молодой человек.
Напомним, что недавно под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами.
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