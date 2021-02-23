В Швейцарии собака остановила матч чемпионата страны. Видео © SRF Sport

Футбольный матч чемпионата Швейцарии между "Цюрихом" и "Сьоном" был приостановлен из-за собаки, которая выбежала на поле к концу первого тайма.

Оказалось, что Чилла принадлежит президенту "Цюриха" Анчилло Канепа, чья команда владеет полем, где играли команды. Ему пришлось спуститься и быстро забрать своего питомца. Клубу могут грозить штрафные санкции вплоть до запрета использования стадиона на чемпионате.

"Не знаю, как она это сделала, я сидел наверху. Это невероятно", — удивился Канепа после матча.

Он рассказал журналистам, что Чилла очень любит побегать за мячами во время тренировки команды. Поэтому обычно её приходится привязывать. Некоторые журналисты посчитали, что таким образом пёс решил отпраздновать гол "Цюриха", который сравнял счёт (1:1).

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