В Молдавии суд признал незаконным указ Санду о назначении премьера
Решение главы государства оспорила Партия социалистов.
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Указ президента Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Натальи Гаврилицы признан незаконным Конституционным судом Молдавии.
"Признать нарушающим конституцию указ президента Республики Молдова № 32-IX от 11 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.
Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова подали обращение в Конституционный суд для урегулирования спора между парламентом и президентом. Они обвинили Санду в попытке единоличного захвата власти.
Напомним, что ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о своей готовности приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным.
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