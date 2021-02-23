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В Молдавии суд признал незаконным указ Санду о назначении премьера

Решение главы государства оспорила Партия социалистов.

23 февраля 2021, 15:32
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Указ президента Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Натальи Гаврилицы признан незаконным Конституционным судом Молдавии.

"Признать нарушающим конституцию указ президента Республики Молдова № 32-IX от 11 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.

Майя Санду официально стала президентом Молдавии

Майя Санду официально стала президентом Молдавии

Депутаты от Партии социалистов Республики Молдова подали обращение в Конституционный суд для урегулирования спора между парламентом и президентом. Они обвинили Санду в попытке единоличного захвата власти.

Напомним, что ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о своей готовности приехать в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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