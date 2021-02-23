"Другая климатическая эпоха": Россиян предупредили об изменении климата

Нынешние сильные морозы при большом количестве осадков в Центральной России говорят о начале новой климатической эпохи. Об этом завила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Уходящий февраль — очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются", — сказала она в беседе с "Российской газетой".

По её словам, настолько аномальной погоды стоит ждать до последней недели февраля включительно — в среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы опять достигнут 25 градусов. По её словам, средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы.

Специалист также напомнила, что подобные отклонения от нормы уже имели место быть в 2012 году, однако тогда осадков было значительно меньше. Она пояснила, что для этой зимы нетипично именно сочетание суровых морозов и большого количества осадков. По её словам, ранее циклоны шли с запада на восток, благодаря чему на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге было тепло. Сейчас же циклоны идут с севера на юг и с юга на север.

"Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха", — говорит Позднякова.

Напомним, что ранее в Москве был побит рекорд атмосферного давления.

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