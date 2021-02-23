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"Другая климатическая эпоха": Россиян предупредили об изменении климата

В этом году перемены стали особо заметны, хотя наметились ранее.

23 февраля 2021, 15:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нынешние сильные морозы при большом количестве осадков в Центральной России говорят о начале новой климатической эпохи. Об этом завила главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются", — сказала она в беседе с "Российской газетой".

По её словам, настолько аномальной погоды стоит ждать до последней недели февраля включительно — в среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы опять достигнут 25 градусов. По её словам, средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы.

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Специалист также напомнила, что подобные отклонения от нормы уже имели место быть в 2012 году, однако тогда осадков было значительно меньше. Она пояснила, что для этой зимы нетипично именно сочетание суровых морозов и большого количества осадков. По её словам, ранее циклоны шли с запада на восток, благодаря чему на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге было тепло. Сейчас же циклоны идут с севера на юг и с юга на север.

"Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха", — говорит Позднякова.

Напомним, что ранее в Москве был побит рекорд атмосферного давления.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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