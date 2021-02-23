Украина выразила протест России из-за нападения на охранника генконсульства в Петербурге

МИД Украины направил ноту протеста российским дипломатам в связи с нападением на охранника генерального консульства их страны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель украинского дипведомства Олег Николенко.

"МИД Украины выразил протест в связи с покушением на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге", — написал Николенко в Twitter.

Как считает украинский дипломат, сотрудники российской полиции "не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение". Николенко потребовал проведения расследования, наказания виновных в происшествии.

Напомним, ранее Лайф писал, что в центре Санкт-Петербурга в здание дипмиссии Украины попытался зайти мужчина, который по неизвестной причине нанёс ножевое ранение охраннику. Пострадавшего 31-летнего работника консульства доставили в больницу. Медики оценили его ранение как лёгкое.

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