Беглый российский миллиардер возмутил шотландцев нарушением карантина по ковиду
Борис Минц выехал из столицы в свой замок, преодолев 470 миль.
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Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Борис Минц, ранее заочно арестованный на родине по делу о растрате 34 миллиардов рублей, нарушил карантинные меры, действующие в королевстве на период пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
62-летний Минц прибыл в шотландский замок "Башня Летенди" из Лондона, между которыми расстояние в 470 миль. Местных жителей возмутило, что он демонстративно нарушил введённые в стране ограничения на передвижение во время пандемии коронавируса. Они пожаловались в полицию, но Минц смог разъяснить ситуацию, поэтому никаких санкций в его адрес принято не было.
Жители также отмечают, что бизнесмен прибыл в свой замок далеко не в одиночестве. Его сопровождала большая группа приближённых.
"Это неприятно, когда мы все вынуждены оставаться дома. Он не должен так поступать. Похоже, если у тебя есть деньги, то ты волен делать всё, что пожелаешь", — заявил журналистам один из местных жителей.
Ранее в Великобритании объявили, что намерены приступить к постепенному снятию локдауна из-за коронавируса после 8 марта.
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