Беглый российский миллиардер возмутил шотландцев нарушением карантина по ковиду

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Борис Минц, ранее заочно арестованный на родине по делу о растрате 34 миллиардов рублей, нарушил карантинные меры, действующие в королевстве на период пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

62-летний Минц прибыл в шотландский замок "Башня Летенди" из Лондона, между которыми расстояние в 470 миль. Местных жителей возмутило, что он демонстративно нарушил введённые в стране ограничения на передвижение во время пандемии коронавируса. Они пожаловались в полицию, но Минц смог разъяснить ситуацию, поэтому никаких санкций в его адрес принято не было.

Жители также отмечают, что бизнесмен прибыл в свой замок далеко не в одиночестве. Его сопровождала большая группа приближённых.

"Это неприятно, когда мы все вынуждены оставаться дома. Он не должен так поступать. Похоже, если у тебя есть деньги, то ты волен делать всё, что пожелаешь", — заявил журналистам один из местных жителей.

Ранее в Великобритании объявили, что намерены приступить к постепенному снятию локдауна из-за коронавируса после 8 марта.

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