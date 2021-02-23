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Беглый российский миллиардер возмутил шотландцев нарушением карантина по ковиду

Борис Минц выехал из столицы в свой замок, преодолев 470 миль.

23 февраля 2021, 18:42
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boris_Mints_(2018).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Борис Минц, ранее заочно арестованный на родине по делу о растрате 34 миллиардов рублей, нарушил карантинные меры, действующие в королевстве на период пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

62-летний Минц прибыл в шотландский замок "Башня Летенди" из Лондона, между которыми расстояние в 470 миль. Местных жителей возмутило, что он демонстративно нарушил введённые в стране ограничения на передвижение во время пандемии коронавируса. Они пожаловались в полицию, но Минц смог разъяснить ситуацию, поэтому никаких санкций в его адрес принято не было.

Жители также отмечают, что бизнесмен прибыл в свой замок далеко не в одиночестве. Его сопровождала большая группа приближённых.

"Это неприятно, когда мы все вынуждены оставаться дома. Он не должен так поступать. Похоже, если у тебя есть деньги, то ты волен делать всё, что пожелаешь", — заявил журналистам один из местных жителей.

Банкира и мецената Минца арестовал суд… Но ещё раньше он сбежал в Лондон

Банкира и мецената Минца арестовал суд… Но ещё раньше он сбежал в Лондон

Ранее в Великобритании объявили, что намерены приступить к постепенному снятию локдауна из-за коронавируса после 8 марта.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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