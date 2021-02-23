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Категорий: 18

Родственника Елизаветы II отправили в тюрьму за попытку изнасилования

Он объяснил всё нетрезвым состоянием и признал, что это его не оправдывает.

23 февраля 2021, 19:04
<p>Граф Саймон Боуз-Лайон (справа). Фото © Jeff J Mitchell / Getty Images</p>

Граф Саймон Боуз-Лайон (справа). Фото © Jeff J Mitchell / Getty Images

За попытку изнасилования британский суд приговорил 34-летнего Саймона Боуза-Лайона, графа Стратморского и Кингхорнского, к десяти месяцам тюремного заключения. Об этом сообщил The Guardian. Осуждённый является внучатым племянником королевы Елизаветы II и членом палаты лордов.

Пострадавшая рассказала о том, что инцидент произошёл в феврале прошлого года в родовом замке графа в Шотландии. Будучи пьяным, мужчина вошёл в комнату, где спала девушка, и попытался её раздеть. Она, сопротивляясь, вытолкала его из комнаты, хотя граф пытался ворваться обратно в течение 20 минут.

Девушка рассказала друзьям о произошедшем. Граф извинился перед пострадавшей, а также перед её родными и коллегами. Он объяснил свой поступок негативным воздействием алкоголя, отметив, что произошедшее его никак не оправдывает.

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Елизавету II ранее уже огорчили другие родственники — принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Они подтвердили своё решение о выходе из королевской семьи в качестве рабочих членов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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