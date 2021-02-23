Псаки не стала комментировать сообщения о новых санкциях США против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию о том, что США готовят новые санкции в отношении России.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон готовит санкции из-за хакерской атаки на компанию SolarWinds, которую США приписывают России, и в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Комментируя эту публикацию, Псаки заявила, что разведка Штатов устанавливает причастных к взлому программного обеспечения.

"На то, чтобы ответить, уйдут недели, а не месяцы, но я не буду забегать вперёд по поводу завершения этого процесса", — сказала Псаки на брифинге.

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