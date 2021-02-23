Глава Microsoft Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds

Глава корпорации Брэд Смит заявил, что существуют "доказательства" причастности России к кибератаке с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds на правительственные учреждения и частные компании США.

"На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то ещё", — заявил Смит на слушаниях в специальном комитете по разведке сената США.

При этом никаких конкретных данных он не привёл. Глава компании FireEye Кевин Мандиа добавил, что инструменты, использовавшиеся при взломе, похожи на те, которые "применяют" КНДР, Китай и Иран, но больше всего на российские.

В то же время гендиректор компании CrowdStrike Джордж Курц отметил, что не может подтвердить или опровергнуть заявления о причастности РФ к хакерской атаке.

Сама компания SolarWinds также воздержалась от предположений, кто виновен во взломе.

Софт компании был взломан в марте 2020 года. Хакеры внедрили вирус в обновление Orion, которое затем загрузили и использовали тысячи клиентов SolarWinds, в том числе правительственные ведомства и крупные частные компании США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию СМИ о том, что США готовят новые санкции в отношении России из-за хакерской атаки на SolarWinds.

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