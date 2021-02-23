Счётная палата опубликовала отчёт о росте госдолга России

В 2020 году государственный долг России вырос на 39,9% — до 18,99 триллиона рублей. Это следует из материалов Счётной палаты.

"Государственный долг Российской Федерации за 2020 год увеличился на 5 трлн 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 18 трлн 985,6 млрд рублей, или 17,8% ВВП", — говорится в сообщении ведомства.

За 2019 год госдолг вырос на 7,8% (976 млрд рублей) и составил 13 567,4 млрд рублей (12,3% ВВП).

Объём внутреннего долга вырос на 4,6 трлн рублей (45,4%) до 14,791 трлн рублей, внешнего — на 1,9 млрд долларов (3,5%) до 56,8 млрд долларов.

Наибольшую долю во внешнем госдолге занимает долг по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте (38,26 млрд долларов, или 67,4%). Следом идут долги по госгарантиям РФ в иностранной валюте, по займам международных финансовых организаций и по кредитам правительств иностранных государств.

Как сообщал Лайф, Счётная палата также оценила устойчивость российской экономики в 2020 году. Рубль оказался достаточно стабильным, а инфляция сравнительно небольшой для кризисного периода.

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