Легендарный гольфист Тайгер Вудс угодил в серьёзное ДТП и находится на операции. Видео © Twitter / explicamosTT

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьёзную аварию на своём внедорожнике в Лос-Анджелесе и получил множественные травмы. Сейчас 45-летнего спортсмена срочно оперируют.

Как сообщает телеканал NBC, ДТП произошло в районе Ранчо Палос-Вердес. Вудс ехал на автомобиле Genesis GV80 по извилистой дороге и перевернулся. В машине он находился один.