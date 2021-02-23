Легендарный гольфист Тайгер Вудс угодил в серьёзное ДТП и находится на операции
Он стал первым спортсменом, заработавшим миллиард долларов.
Легендарный гольфист Тайгер Вудс угодил в серьёзное ДТП и находится на операции. Видео © Twitter / explicamosTT
Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьёзную аварию на своём внедорожнике в Лос-Анджелесе и получил множественные травмы. Сейчас 45-летнего спортсмена срочно оперируют.
Как сообщает телеканал NBC, ДТП произошло в районе Ранчо Палос-Вердес. Вудс ехал на автомобиле Genesis GV80 по извилистой дороге и перевернулся. В машине он находился один.
Тайгер Вудс является 15-кратным победителем турниров серии "Мэйджор". Он стал первым спортсменом, заработавшим миллиард долларов.
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