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Легендарный гольфист Тайгер Вудс угодил в серьёзное ДТП и находится на операции

Он стал первым спортсменом, заработавшим миллиард долларов.

23 февраля 2021, 21:18

Легендарный гольфист Тайгер Вудс угодил в серьёзное ДТП и находится на операции. Видео © Twitter / explicamosTT

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьёзную аварию на своём внедорожнике в Лос-Анджелесе и получил множественные травмы. Сейчас 45-летнего спортсмена срочно оперируют.

Как сообщает телеканал NBC, ДТП произошло в районе Ранчо Палос-Вердес. Вудс ехал на автомобиле Genesis GV80 по извилистой дороге и перевернулся. В машине он находился один.

И эта туда же! Бывшую Тайгера Вудса арестовали за проституцию по наркобартеру

И эта туда же! Бывшую Тайгера Вудса арестовали за проституцию по наркобартеру

Тайгер Вудс является 15-кратным победителем турниров серии "Мэйджор". Он стал первым спортсменом, заработавшим миллиард долларов.

Ранее в ДТП попал известный боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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