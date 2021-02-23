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В Киеве задержано 17 человек после столкновений националистов с силовиками у офиса Зеленского

Демонстранты объявили о бессрочной акции протеста.

23 февраля 2021, 20:39

Видео © Телеканал "Наш"

Правоохранительные органы Украины задержали 17 человек в ходе столкновений с националистами у Офиса Президента страны Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает полиция города.

"Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается", — говорится в сообщении.

"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео

"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео

По факту столкновений возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Напомним, причиной акции протеста стал приговор суда националисту Сергею Стерненко. 23 февраля его признали виновным в похищении человека и отправили в колонию на семь лет и три месяца с конфискацией имущества. Сам Стерненко не согласился с приговором. Сторонники националиста после оглашения вердикта озвучили угрозы в адрес стороны обвинения.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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