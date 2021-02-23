В Киеве задержано 17 человек после столкновений националистов с силовиками у офиса Зеленского

Правоохранительные органы Украины задержали 17 человек в ходе столкновений с националистами у Офиса Президента страны Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает полиция города.

"Несколько полицейских получили ожоги глаз, им оказывают необходимую помощь. В настоящее время акция продолжается", — говорится в сообщении .

Напомним, причиной акции протеста стал приговор суда националисту Сергею Стерненко. 23 февраля его признали виновным в похищении человека и отправили в колонию на семь лет и три месяца с конфискацией имущества. Сам Стерненко не согласился с приговором. Сторонники националиста после оглашения вердикта озвучили угрозы в адрес стороны обвинения.