"Аккумуляторы сели, люди мёрзнут": В Челябинской области десятки водителей оказались в снежном плену на трассе — видео

В Челябинской области десятки водителей оказались в снежном плену на трассе © LIFE / VK / Регион-74 Челябинск / Подслушано Южноуральск

В Челябинской области резко ухудшились погодные условия из-за сильной метели. Дороги перемело снежными заносами, и десятки машин оказались заблокированными на трассе возле озера Солёное. Люди публикуют видео в соцсетях и просят о помощи.

Дорожные службы и ГИБДД ограничили выезд из некоторых городов и настоятельно рекомендуют водителям оставаться дома, однако многие успели попасть в ловушку на шоссе и уже не могут выбраться самостоятельно.

Как сообщает группа "ВКонтакте" "Регион-74 Челябинск", волонтёры отряда "Легион-СПАС" объявили срочный сбор. Они уже выехали с провиантом на помощь. Местные жители в соцсетях также активно предлагают содействие попавшим в беду, зовут людей переночевать в ближайших посёлках, выезжают на снегоходах и полноприводных автомобилях.

Днём на дорогах Челябинской области произошло несколько крупных аварий, которые ещё больше осложнили движение. Самый крупный затор образовался в районе озера Солёное, у автомобилистов садятся аккумуляторы, машины не могут выбраться из сугробов.

В метель на трассе я забуксовала в наметённом сугробе, там же оказались другие машины. Кто в кювете, кто в сугробе. Вытаскивая меня, повредили автомобиль — и он остался с заглушённым двигателем Галина, Южноуральск

Мой брат на трассе недалеко от Молжива попал в ДТП. Там четыре машины стоят, все задуло. Ехать не могут. В одной машине закончился бензин. Помогите! Что делать, куда обращаться. Люди мёрзнут Алёна, Магнитогорск

Между посёлками Скалистый и Искра на трассе с 15 часов дня застряло около 12 машин с людьми. Звонили в службу 112, всё безрезультатно! Никто на помощь так и не приехал. Аккумуляторы сели. Люди из Искры попытались помочь, но и они застряли Подслушано Троицк

Пять часов стоим на этом участке, машина застряла, аккумулятор сел, благо есть ещё машины, чтобы сидеть греться Подслушано Южноуральск

Под Южноуральском также застрял автобус с детьми, он не доехал до города 13 километров. Судя по комментариям из соцсетей, у ребят уже закончилась питьевая вода. На место затора приехала техника.

Пункт временного размещения, где люди могут заночевать и согреться, организован в школе посёлка Летягино. По прогнозам синоптиков, метель продолжится весь день 24 февраля. У детей отменены занятия в школах, местным жителям настоятельно рекомендовано не пользоваться личным транспортом.

Ранее в Нижегородской области сотрудники полиции спасли замерзавшего в сломанном автомобиле африканца.

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