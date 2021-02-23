Никакого глобального потепления: учёный предрёк человечеству малый ледниковый период

Вместо глобального потепления жителей Земли ожидает малый ледниковый период. Такой прогноз дал академик РАН, океанолог Геннадий Матишов.

Специалист напомнил, что вскоре арктический коридор "Шёлковый путь" невозможно будет пройти без ледоколов. Более того, все слова об аномально тёплой зиме — это эмоциональное восприятие. Например, в прошлом году в Москве и Таганроге не было снега, зато занесло Турцию, Иорданию, Грецию, да и по всей России стояла морозная погода.

"Тёплый период в Арктике закончился. Климат повернулся в сторону холодного цикла. Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет. Такие изменения не заметны для человеческой жизни, только для эпох", — сказал Матишов в интервью "Российской газете".

По мнению академика, человек слишком самоуверен, когда считает, что цивилизация может влиять на климат. Учёный подчеркнул, что потепления и похолодания зависят от Мирового океана, но не от течений типа Гольфстрима.

Матишов добавил, что также серьёзное значение имеет "главный морозильник" Антарктида, хранящий 92% запасов льда на планете. Именно она, а не Арктика, может повлиять на затопление территорий. Если Антарктида начнёт таять, то уровень Мирового океана поднимется на 60 метров. Однако предпосылок к этому нет, ведь континент — крайне устойчивая система.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что нынешние сильные морозы при большом количестве осадков в Центральной России говорят о начале новой климатической эпохи.

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