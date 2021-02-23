Госдеп пригрозил новыми санкциями по "Северному потоку — 2"

Госдепартамент США заявил, что поданный конгрессу доклад по "Северному потоку — 2" и последовавшие за ним санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца — это далеко не последние ограничения, связанные со строительством газопровода.

"То, что мы подали в пятницу, — ещё не конец истории", — подчеркнул в ходе брифинга представитель ведомства Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон "без колебания" примет дополнительные санкции, если того будут требовать интересы США.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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