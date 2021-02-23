Госдеп пригрозил новыми санкциями по "Северному потоку — 2"
Они будут приняты "без колебаний", если того потребуют интересы Соединённых Штатов, отметили в ведомстве.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Госдепартамент США заявил, что поданный конгрессу доклад по "Северному потоку — 2" и последовавшие за ним санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца — это далеко не последние ограничения, связанные со строительством газопровода.
"То, что мы подали в пятницу, — ещё не конец истории", — подчеркнул в ходе брифинга представитель ведомства Нед Прайс.
Он добавил, что Вашингтон "без колебания" примет дополнительные санкции, если того будут требовать интересы США.
Ранее Госдеп признал, что США против "Северного потока — 2" только из-за геополитики. 22 февраля Соединённые Штаты внесли строящее газопровод судно "Фортуна" ещё в один санкционный список.
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Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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