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Госдеп пригрозил новыми санкциями по "Северному потоку — 2"

Они будут приняты "без колебаний", если того потребуют интересы Соединённых Штатов, отметили в ведомстве.

23 февраля 2021, 21:04
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/connecting-pipe-sections-above-water-799/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</a></p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Госдепартамент США заявил, что поданный конгрессу доклад по "Северному потоку — 2" и последовавшие за ним санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца — это далеко не последние ограничения, связанные со строительством газопровода.

"То, что мы подали в пятницу, — ещё не конец истории", — подчеркнул в ходе брифинга представитель ведомства Нед Прайс.

В Германии перестраховочная компания отказалась работать с "Северным потоком — 2"

В Германии перестраховочная компания отказалась работать с "Северным потоком — 2"

Он добавил, что Вашингтон "без колебания" примет дополнительные санкции, если того будут требовать интересы США.

Ранее Госдеп признал, что США против "Северного потока — 2" только из-за геополитики. 22 февраля Соединённые Штаты внесли строящее газопровод судно "Фортуна" ещё в один санкционный список.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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