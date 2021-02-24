Бывший глава ЦРУ заявил, что Хрущёв лично отдал приказ убить Кеннеди

Он утверждает, что советский лидер "презирал" американского президента.

Экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси заявил, что в убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди виноват первый секретарь ЦК Коммунистической партии СССР Никита Хрущёв. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на книгу "Операция "Дракон": секретная война Кремля против Америки" авторства Вулси и генерал-лейтенанта внешней разведки коммунистической Румынии Иона Пачепы.

Авторы считают, что убивший Кеннеди Ли Харви Освальд на самом деле был агентом КГБ. Якобы СССР завербовал мужчину в 1957 году, когда он служил в ВМС США в Японии. После этого, по мнению Вулси, Хрущёв лично отдал приказ Освальду расправиться с Кеннеди.

"Хотя Освальд хотел остаться в Советском Союзе, его в конце концов убедили вернуться в США, чтобы убить Кеннеди, которого Хрущёв презирал", — пишут авторы.

Бывший глава ЦРУ заявил, что Освальда женили на советской девушке и отправили обратно в Штаты в 1962 году. Вулси утверждает, что затем власти СССР "передумали" убивать американского президента, но мужчина "питал слепую любовь" к Советскому Союзу и не подчинился приказу.

По словам авторов, доказательства этого содержатся в 26-томном отчёте комиссии Уоррена, но он настолько "зашифрован", что никто до сих пор не понял, что именно там написано.