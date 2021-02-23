Счётная палата оценила устойчивость российской экономики в 2020 году

Российская экономика в кризисном 2020 году продемонстрировала устойчивость несмотря на то, что эксперты ожидали более пессимистичного сценария. Такие выводы сделала Счётная палата РФ в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета.

Рубль оказался более стабилен, чем в период кризиса 2014–2016 годов, и менее зависим от колебаний цен на нефть. Влияние на национальную валюту в большей мере оказывала геополитическая ситуация, кредитно-денежная политика и слабые показатели платёжного баланса, нежели стоимость чёрного золота, полагают аналитики.

Счётная палата отметила, что инфляция ускорилась, но для кризисного года осталась умеренной — в пределах 5%. При этом, несмотря на рост безработицы, который в августе достиг пиковых 6,4%, возросла привлекательность биржи труда, а снижение реальных доходов населения происходило на фоне роста реальных зарплат и пенсий.

Российские госкорпорации в 2020 году получили 7,3 миллиарда рублей от инвестиций свободных средств, а общий их объём составил порядка 202 млрд рублей.

Доходы бюджета за минувший год составили 18,7 трлн рублей (90,9% законодательно установленных доходов), расходы — 22,8 трлн. Дефицит находится на уровне приблизительно 4 трлн рублей, или 3,8% ВВП.

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