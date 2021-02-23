Всего три дня: россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
А следующая сокращённая неделя ждёт граждан уже в марте.
Россиян ожидает короткая рабочая неделя после празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
Она продлится всего три дня — 24, 25 и 26 февраля.
Следующая короткая рабочая неделя из четырёх дней ждёт россиян в марте в связи с празднованием Международного женского дня.
Кроме того, две рабочие недели будут сокращёнными в начале мая, а затем летом по причине Дня России 12 июня. Он выпадает на субботу, поэтому выходной перенесён на понедельник.
Ранее в Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.
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