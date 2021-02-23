Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Всего три дня: россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

А следующая сокращённая неделя ждёт граждан уже в марте.

23 февраля 2021, 22:34

Россиян ожидает короткая рабочая неделя после празднования Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.

Она продлится всего три дня — 24, 25 и 26 февраля.

Следующая короткая рабочая неделя из четырёх дней ждёт россиян в марте в связи с празднованием Международного женского дня.

Россиянам рассказали, сколько будет коротких рабочих недель в 2021 году

Россиянам рассказали, сколько будет коротких рабочих недель в 2021 году

Кроме того, две рабочие недели будут сокращёнными в начале мая, а затем летом по причине Дня России 12 июня. Он выпадает на субботу, поэтому выходной перенесён на понедельник.

Ранее в Москве прогремел праздничный салют в честь Дня защитника Отечества.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1