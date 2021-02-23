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Эксперт объяснил, как распознать фотошоп на снимках

Существуют разные способы — от самых простых до профессиональных.

23 февраля 2021, 23:04

Грубый монтаж в графическом редакторе Photoshop можно распознать без специальных инструментов, достаточно внимательно приглядеться к фотографии. Как распознать более тонкую работу, объяснил директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Эксперт порекомендовал детально рассмотреть снимок. Если он групповой, следует посчитать количество рук и ног, а также какие фигуры куда отбрасывают тени, нет ли "бесхозных".

Запрет на фотошоп. Как правильно сделать красивое фото на паспорт

Запрет на фотошоп. Как правильно сделать красивое фото на паспорт

Также монтаж можно распознать по характерным искривлениям пространства. Например, если овал лица был грубо зафотошоплен, то и на заднем фоне небо и объекты окажутся искажены. Кроме того, можно прогнать фото через поисковики, есть вероятность наткнуться на оригинал.

"Существует и более профессиональный способ, так называемый Image Error level analysis, который выдаёт результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Данный инструмент находит модифицированные участки изображения и их подсвечивает", — объяснил Косарев в интервью агентству "Прайм".

Ранее Лайф рассказывал о 15 примерах того, как в "Инстаграме" показали истинные лица популярных девушек, которых не узнать без фотошопа.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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