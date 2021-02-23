Эксперт объяснил, как распознать фотошоп на снимках
Существуют разные способы — от самых простых до профессиональных.
Грубый монтаж в графическом редакторе Photoshop можно распознать без специальных инструментов, достаточно внимательно приглядеться к фотографии. Как распознать более тонкую работу, объяснил директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Эксперт порекомендовал детально рассмотреть снимок. Если он групповой, следует посчитать количество рук и ног, а также какие фигуры куда отбрасывают тени, нет ли "бесхозных".
Также монтаж можно распознать по характерным искривлениям пространства. Например, если овал лица был грубо зафотошоплен, то и на заднем фоне небо и объекты окажутся искажены. Кроме того, можно прогнать фото через поисковики, есть вероятность наткнуться на оригинал.
"Существует и более профессиональный способ, так называемый Image Error level analysis, который выдаёт результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Данный инструмент находит модифицированные участки изображения и их подсвечивает", — объяснил Косарев в интервью агентству "Прайм".
Лента новостей
"Подыгрывает агрессивным нападкам": крымские татары опровергли заявление Украины о гонениях на них
сегодня в 23:00
Всего три дня: россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
сегодня в 22:34
Глава Microsoft Смит заявил о наличии "доказательств" причастности России к кибератаке на SolarWinds
сегодня в 22:21
Ранее Лайф рассказывал о 15 примерах того, как в "Инстаграме" показали истинные лица популярных девушек, которых не узнать без фотошопа.
Выбор редакции
Канделаки выложила фото с таким количеством фотошопа, что её не узнает родная мать
FaceApp отдыхает. 7 бесплатных и полезных нейросетей, которые упростят вашу жизнь
В Роспотребнадзоре не исключили новых вспышек птичьего гриппа в России
27 силовиков пострадали в Киеве при столкновениях с националистами у офиса Зеленского
Академик РАН оценил опасность симбиоза коронавируса и гриппа
Комментариев: 0