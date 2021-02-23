Эксперт объяснил, как распознать фотошоп на снимках

Грубый монтаж в графическом редакторе Photoshop можно распознать без специальных инструментов, достаточно внимательно приглядеться к фотографии. Как распознать более тонкую работу, объяснил директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Эксперт порекомендовал детально рассмотреть снимок. Если он групповой, следует посчитать количество рук и ног, а также какие фигуры куда отбрасывают тени, нет ли "бесхозных".

Также монтаж можно распознать по характерным искривлениям пространства. Например, если овал лица был грубо зафотошоплен, то и на заднем фоне небо и объекты окажутся искажены. Кроме того, можно прогнать фото через поисковики, есть вероятность наткнуться на оригинал.

"Существует и более профессиональный способ, так называемый Image Error level analysis, который выдаёт результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Данный инструмент находит модифицированные участки изображения и их подсвечивает", — объяснил Косарев в интервью агентству "Прайм".

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