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Twitter заблокировал 100 "связанных с Россией" аккаунтов

В администрации соцсети считают, что с учётных записей велась работа по ослаблению НАТО, США и ЕС.

23 февраля 2021, 17:30
<p>Фото © Zums / ТАСС</p>

Фото © Zums / ТАСС

Администрация "Твиттера" объявила о блокировке ста якобы связанных с Россией аккаунтов, которые "пытались влиять на США и ЕС". Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Там отмечается, что удалены две группы аккаунтов. В первой было 69 учётных записей, которые будто бы связаны с властями России. С этих страниц велась работа по "ослаблению стабильности и надёжности НАТО".

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Во второй группе, соответственно, был 31 аккаунт. Её в "Твиттере" связали с российским "Агентством интернет-исследований". Эти учётные записи якобы занимались работой, "направленной против США и ЕС".

Ранее Twitter и Facebook заблокировали аккаунты бизнесмена Пригожина.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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