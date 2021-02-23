Японцы восхитились службой российских военных в суровых условиях Крайнего Севера

Японский блогер Тамаки Сакимура восхитился службой российских военных на арктических военных базах, где суровый северный климат.

Пользователь опубликовал статью на портале Yahoo News Japan и задался вопросом, как российские истребители и те, кто их обслуживает, выдерживают низкие температуры, сильный ветер и большое количество снега. Блогер назвал уравнением со многими неизвестными то, каким образом военным удаётся обеспечивать бесперебойную службу при всех этих факторах.

Сегодня безопасность в Арктическом регионе России обеспечивают истребители-перехватчики МиГ-31БМ. С недавних пор они базируются на аэродроме острова Южный на Новой Земле. Однако зимой взлётно-посадочная полоса там покрывается толстым слоем льда и снега, заметил Сакимура.

"При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки", — добавил он.

Тем временем в России продолжается разработка новейшего истребителя-перехватчика дальнего радиуса МиГ-41, который в перспективе должен заменить МиГ-31.

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