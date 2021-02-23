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27 силовиков пострадали в Киеве при столкновениях с националистами у офиса Зеленского

Ряд полицейских получили ожоги глаз.

23 февраля 2021, 23:34
<p>Фото © ТАСС / Соцсети</p>

Фото © ТАСС / Соцсети

27 силовиков пострадали в ходе столкновений с националистами у Офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Количество задержанных возросло с 17 до 24 человек. Такие данные приводит полиция страны.

"При обеспечении правопорядка на улице Банковой пострадало 27 сотрудников правоохранительных органов. Им оказывают медицинскую помощь", — говорится в сообщении полиции в "Фейсбуке".

"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео

"Зелю геть!" Возле офиса Зеленского начались беспорядки и стычки националистов с силовиками — видео

По информации властей, всего в митинге принимало участие около двух тысяч человек. Некоторые протестующие применяли газовые баллончики и фаеры. Ряд полицейских получили ожоги глаз. В полиции отметили, что они игнорировали требования не совершать правонарушений, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения.

Напомним, причиной акции протеста стал приговор суда националисту Сергею Стерненко. 23 февраля его признали виновным в похищении человека и отправили в колонию на семь лет и три месяца с конфискацией имущества. Сам Стерненко не согласился с приговором. Сторонники националиста после оглашения вердикта озвучили угрозы в адрес стороны обвинения.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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