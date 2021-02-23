США и Канада модернизируют командование аэрокосмической обороны Северной Америки

США и Канада договорились о модернизации командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Об этом сообщил президент Штатов Джо Байден.

"Мы договорились модернизировать NORAD — единственное военное командование, включающее две страны", — заявил глава Белого дома после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также Байден объявил о запуске расширенного диалога с участием США и Канады по Арктике. В нём будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития, континентальной безопасности и управления.

Ранее СМИ рассказали о бессильном возмущении Запада внешней политикой России в Арктике.

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