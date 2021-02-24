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Россиян предупредили о возможном росте тарифов на тепло и электроэнергию

Причиной этого является повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля.

24 февраля 2021, 00:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России могут подняться тарифы на тепло и электроэнергию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо замминистра энергетики Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг.

Причиной возможного роста тарифов является повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. Отмечается, что правительство планирует повысить сборы на спецтехнику в два-четыре раза, а на автомобили — на 25%. В частности, речь идёт о бульдозерах, колёсных ковшовых фронтальных погрузчиках и многоковшовых экскаваторах.

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В Минэнерго полагают, что это приведёт к увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности. По мнению ведомства, сборы лучше повышать поэтапно, а на часть техники оставить прежними.

В письме к коллегам по правительству Яновский отмечает, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на энергетические тарифы. Если пересмотреть ставки утильсбора, то возрастёт риск увеличения расходов генерирующих мощностей. Это, в свою очередь, станет дополнительным фактором для увеличения тарифов на тепловую, а в некоторых случаях и на электрическую энергию.

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в России достигла максимального значения за пять лет.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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