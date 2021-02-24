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Регион
Опубликовано 24 февраля 2021, 04:31
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"Я жила в аду": звезда "Холостяка" впервые рассказала о том, как насмерть сбила человека

Виктория Короткова. Фото © Instagram / korotkova_viktoria

Виктория Короткова. Фото © Instagram / korotkova_viktoria

Девушка призналась, что всё ещё не может садиться за руль и пользуется услугами водителя.

Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, случившееся в октябре прошлого года. Девушка решилась на это после официального отказа в возбуждении уголовного дела. Когда случилась авария, она принесла соболезнования семье и исчезла из соцсетей и поля зрения прессы.

В беседе с журналом Tatler Виктория призналась, что испытывала сильный стресс, ей даже пришлось пить успокоительные таблетки и работать с психологом. Ситуация стала для неё полной неожиданностью и потрясением, Коротковой было сложно поделиться с посторонними тем, "о чём даже думать больно". Чтобы не тревожить себя, она старалась абстрагироваться от внешнего мира.

Звезда "Холостяка" сама ведёт переговоры с родственниками погибшего в ДТП на Кутузовском проспекте
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"Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут, я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария", — призналась модель.

Короткова рассказала, что предшествовало смертельному ДТП в тот день. Она возвращалась домой за город после фитнеса и встречи с друзьями в ресторане, когда на дорогу выбежал человек. Модель ударила по тормозам, но поздно: от удара мужчина вылетел под колёса другой машины и скончался на месте. В момент аварии Виктория была абсолютно трезва, не превышала скорость, но, по её словам, не смогла ничего предпринять, чтобы избежать наезда.

"Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно — моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде", — сказала звезда "Холостяка".

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Правоохранительные органы решили не возбуждать уголовное дело, так как записи с камер наблюдения показали, что вины Коротковой в аварии не было. Модель благодарит своих друзей, ведь именно они поддержали её в трудный момент и вытащили из пучины тревоги и флешбэков. Но садиться за руль Виктория пока не в силах, её возит водитель.

Напомним, ДТП произошло 5 октября 2020 года около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте и умер после наезда внедорожника "Мерседес-Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель Виктория Короткова. Автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Лайф проследил маршрут модели до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.

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Дарья Хомякова
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