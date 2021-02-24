"Я жила в аду": звезда "Холостяка" впервые рассказала о том, как насмерть сбила человека

Девушка призналась, что всё ещё не может садиться за руль и пользуется услугами водителя.

Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, случившееся в октябре прошлого года. Девушка решилась на это после официального отказа в возбуждении уголовного дела. Когда случилась авария, она принесла соболезнования семье и исчезла из соцсетей и поля зрения прессы.

В беседе с журналом Tatler Виктория призналась, что испытывала сильный стресс, ей даже пришлось пить успокоительные таблетки и работать с психологом. Ситуация стала для неё полной неожиданностью и потрясением, Коротковой было сложно поделиться с посторонними тем, "о чём даже думать больно". Чтобы не тревожить себя, она старалась абстрагироваться от внешнего мира.

"Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут, я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария", — призналась модель.

Короткова рассказала, что предшествовало смертельному ДТП в тот день. Она возвращалась домой за город после фитнеса и встречи с друзьями в ресторане, когда на дорогу выбежал человек. Модель ударила по тормозам, но поздно: от удара мужчина вылетел под колёса другой машины и скончался на месте. В момент аварии Виктория была абсолютно трезва, не превышала скорость, но, по её словам, не смогла ничего предпринять, чтобы избежать наезда.

"Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно — моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде", — сказала звезда "Холостяка".