"Я жила в аду": звезда "Холостяка" впервые рассказала о том, как насмерть сбила человека
Виктория Короткова. Фото © Instagram / korotkova_viktoria
Девушка призналась, что всё ещё не может садиться за руль и пользуется услугами водителя.
Модель и звезда шоу "Холостяк" Виктория Короткова впервые прокомментировала смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, случившееся в октябре прошлого года. Девушка решилась на это после официального отказа в возбуждении уголовного дела. Когда случилась авария, она принесла соболезнования семье и исчезла из соцсетей и поля зрения прессы.
В беседе с журналом Tatler Виктория призналась, что испытывала сильный стресс, ей даже пришлось пить успокоительные таблетки и работать с психологом. Ситуация стала для неё полной неожиданностью и потрясением, Коротковой было сложно поделиться с посторонними тем, "о чём даже думать больно". Чтобы не тревожить себя, она старалась абстрагироваться от внешнего мира.
"Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут, я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария", — призналась модель.
Короткова рассказала, что предшествовало смертельному ДТП в тот день. Она возвращалась домой за город после фитнеса и встречи с друзьями в ресторане, когда на дорогу выбежал человек. Модель ударила по тормозам, но поздно: от удара мужчина вылетел под колёса другой машины и скончался на месте. В момент аварии Виктория была абсолютно трезва, не превышала скорость, но, по её словам, не смогла ничего предпринять, чтобы избежать наезда.
"Я жила в аду. Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно — моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде", — сказала звезда "Холостяка".
Правоохранительные органы решили не возбуждать уголовное дело, так как записи с камер наблюдения показали, что вины Коротковой в аварии не было. Модель благодарит своих друзей, ведь именно они поддержали её в трудный момент и вытащили из пучины тревоги и флешбэков. Но садиться за руль Виктория пока не в силах, её возит водитель.
Напомним, ДТП произошло 5 октября 2020 года около 23:00 в районе съезда на Минскую улицу. Погибший переходил дорогу в неположенном месте и умер после наезда внедорожника "Мерседес-Гелендваген", за рулём которого находилась известная модель Виктория Короткова. Автомобиль принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Лайф проследил маршрут модели до смертельного ДТП на Кутузовском проспекте.