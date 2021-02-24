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Инфекционист Тимаков назвал российскую вакцину от коронавируса, которая подойдёт детям

Однако он считает, что проводить испытания на несовершеннолетних пока рано.

24 февраля 2021, 01:49

Фото © Pixabay

В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса: "Спутник V" от центра Гамалеи, "Эпиваккорона" центра "Вектор" и "Ковивак" центра Чумакова. Все они различаются механизмом создания и действуют немного по-разному. Тем не менее препараты подтвердили свою эффективность и безопасность во время исследований.

По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, вакцина "Ковивак" подойдёт несовершеннолетним.

"Ковивак", скорее всего, подойдёт детям, потому что технология его производства классическая. На такой же основе сделана вакцина от полиомиелита, клещевого энцефалита", — приводят слова медика "Известия".

Названы противопоказания для прививки вакциной "Ковивак"

Названы противопоказания для прививки вакциной "Ковивак"

Вместе с тем Тимаков отметил, что испытывать препарат на детях рано, так как пока нет окончательных клинических испытаний на взрослых. К тому же несовершеннолетние редко тяжело болеют коронавирусом.

Инфекционист считает, что "Ковивак" занимает среднее место по реактогенности (по побочным эффектам) между "Спутником V" и "Эпиваккороной". Но эффективность вакцины на данный момент не известна.

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Напомним, о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса стало известно 20 февраля. В Минобрнауки показали, как она выглядит.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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