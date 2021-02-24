В трёх районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов
Особо сложная ситуация возникла на трассе Магнитогорск — Челябинск.
Видео © Соцсети
В Варненском, Нагайбакском и Кизильском районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномально низкой температуры.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, на дорогах юга области образовались заторы из автомобилей, спасатели оказывают людям помощь. По данным на 05:30 по местному времени (03:30 мск), в пункты временного размещения эвакуировано 355 человек, в том числе 33 ребёнка. Из снежных заносов спасатели вытащили 68 легковых автомобилей.
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Особо сложная ситуация возникла на трассе Магнитогорск — Челябинск, на 45-километровом отрезке между посёлками Остроленский и Буранный. Оттуда эвакуировано 169 человек, из них 12 детей.
В Магнитогорске и Челябинске отменены занятия в школах, аэропорт областного центра закрыт до восьми утра по местному времени.
Ранее массовая авария из-за непогоды произошла на федеральной трассе под Оренбургом. Лайф публиковал видео.
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