Львовский журналист призвал карать "малолеток" за неуважение к украинскому языку

Скандальный львовский журналист Остап Дроздов призвал усилить ответственность за неуважение к украинскому языку, в том числе в отношении несовершеннолетних. Об этом он заявил в эфире Четвёртого канала.

По мнению телеведущего, языковой омбудсмен Незалежной должен инициировать изменения в законе о языке. В качестве примера он привёл голодомор: его отрицание является противоправным и карается, а в случае с "мовой" такого нет.

Дроздов добавил, что публично "унижать" украинский язык не могут только должностные лица. А граждане никакой ответственности за это не несут.

"Потому какая-то малолетка может обматерить язык, унизить — и ничего не будет. Нужно внести в языковой закон определённый пункт о недопустимости и наказании за публичное неуважение или унижение украинского языка", — заключил журналист.

Ранее Лайф сообщал, что украинка устроила скандал в кафе из-за обслуживания на русском языке. Она обратилась с жалобой в офис языкового омбудсмена. После этого была уволена официантка, которая заявила посетительнице, что "Днепр всегда был русским".

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