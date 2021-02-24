Львовский журналист призвал карать "малолеток" за неуважение к украинскому языку
Он уверен, что наказание должно быть зафиксировано законодательно.
Фото © Facebook / Остап Дроздов
Скандальный львовский журналист Остап Дроздов призвал усилить ответственность за неуважение к украинскому языку, в том числе в отношении несовершеннолетних. Об этом он заявил в эфире Четвёртого канала.
По мнению телеведущего, языковой омбудсмен Незалежной должен инициировать изменения в законе о языке. В качестве примера он привёл голодомор: его отрицание является противоправным и карается, а в случае с "мовой" такого нет.
Дроздов добавил, что публично "унижать" украинский язык не могут только должностные лица. А граждане никакой ответственности за это не несут.
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"Потому какая-то малолетка может обматерить язык, унизить — и ничего не будет. Нужно внести в языковой закон определённый пункт о недопустимости и наказании за публичное неуважение или унижение украинского языка", — заключил журналист.
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Ранее Лайф сообщал, что украинка устроила скандал в кафе из-за обслуживания на русском языке. Она обратилась с жалобой в офис языкового омбудсмена. После этого была уволена официантка, которая заявила посетительнице, что "Днепр всегда был русским".
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