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Российский дипломат в ООН резко ответил немецкому коллеге на заявление о "нарушении" прав человека в Крыму

Полянский отметил, что "майданное безумие Запада" превратило Украину в анти-Россию.

24 февраля 2021, 03:09
<p>Фото © ТАСС / imago images / Xinhua</p>

Фото © ТАСС / imago images / Xinhua

Первый зампостпреда России при ООН жёстко раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, заявившего, что в Крыму "нарушаются" права человека.

Во вторник Генеральная Ассамблея ООН провела заседание по "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". В ходе него Хойсген заявил, что крымские татары, живущие на полуострове, "подвергаются притеснениям".

"Почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму?" — сказал Хойсген.

"Подыгрывает агрессивным нападкам": крымские татары опровергли заявление Украины о гонениях на них

"Подыгрывает агрессивным нападкам": крымские татары опровергли заявление Украины о гонениях на них

В ответ Полянский заявил, что немецкий коллега "картинно сокрушается". Он призвал Хойсгена спросить о ситуации у соотечественников, в том числе депутатов бундестага, которые регулярно посещают Крым.

"Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили?" иронически спросил российский дипломат.

Российский дипломат в ООН иронично проводил немецкого коллегу цитатой из Жванецкого

Российский дипломат в ООН иронично проводил немецкого коллегу цитатой из Жванецкого

Зампостпреда отметил, что ежегодно порядка миллиона украинцев отдыхают в Крыму и оставляют положительные впечатления об этом в соцсетях. Полянский добавил, что если сегодня и оправданно говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной.

"Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили её в вотчину националистов и анти-Россию", — заключил дипломат.

Ранее в Крыму рассказали об "имперских амбициях" Великобритании на Украине.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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