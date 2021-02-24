"Оборзевший человечек, просто беспредел": житель Ленобласти подрался с депутатом из-за девушки
Сам парламентарий заявил, что просто "дал в морду нетрезвому мужику".
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Житель посёлка Токсово Ленинградской области подрался с депутатом из-за девушки, об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Народный избранник приставал к избраннице мужчины и постоянно звонил ей, тогда оскорблённый бойфренд вызвал его на разговор. Однако обстоятельной беседы не получилось: по словам местного жителя, депутат зашёл на его территорию через ворота и сразу же полез в драку.
"Выхожу подойти к машине, смотрю, он заходит через ворота и начинает бить. Ну, то есть такой оборзевший человечек, просто беспредел. Токсовский бандитский клан", — пожаловался пострадавший.
По словам мужчины, депутат пытался угнать его автомобиль, но ключи не сработали. Сам зачинщик потасовки своё участие в ней не отрицал, но заявил, что просто "дал в морду нетрезвому мужику".
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