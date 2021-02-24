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"Долдонит одну и ту же мантру": в Крыму сравнили власти США с зомби

На полуострове отметили, что желание России обеспечить безопасность своих границ вызывает лютую ненависть у недругов.

24 февраля 2021, 04:39

Представители США, говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби, "уныло долдонящий одну и ту же мантру". Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Таким образом он прокомментировал заявление и.о. постпреда США при ООН Ричарда Миллса, который заявил, что "милитаризация Крыма представляет угрозу общей безопасности".

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"Бывший посол США в Армении, исполняющий ныне обязанности постпреда США при ООН, ведёт себя как самый настоящий зомби, раз за разом уныло долдонящий одну и ту же мантру о "милитаризации Крыма", — приводит слова Молохова РИА "Новости".

Глава рабочей группы отметил, что желание России обеспечить безопасность своих границ естественно, но вызывает лютую ненависть у недругов, которые постоянно устраивают провокации у берегов полуострова.

Ранее крымские татары опровергли заявление Украины о гонениях на них.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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